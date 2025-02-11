وزير خارجية تركمانستان يزور طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف توجه اليوم اليوم الثلاثاء إلى طهران للتشاور مع مسؤولي بلادنا بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة رسمية من وزير الخارجية سيد عباس عراقجي وفي إطار المشاورات السياسية الدورية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان.

وسيلتقي وزير خارجية تركمانستان، الذي يرأس أيضا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع إيران، مع بعض كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في بلادنا.

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