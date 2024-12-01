عراقجي: الجماعات الارهابية في سوريا وداعميها لن يحققوا أي شيء وسنرى هزيمتهم قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية قال خلال مراسم إحياء يوم البحرية لجس الجمهورية الإسلامية الايرانية، تكريماً لذكرى شهداء البحرية، اليوم الاحد: "إن هذا التجمع ورؤية هيبة ونضارة وقوة القوات المسلحة التي جلبت الأمن لنا من خلال بناء السفن المتقدمة يريحنا في ظل الأوضاع الإقليمية والعالمية الملتهبة".

وأضاف: "الدبلوماسية هي وسيلة أقل تكلفة وخطورة لتحقيق الأهداف، ولكن الواقع هو أن الدبلوماسية لاقوة لها دون مكوناتها، منها الميدان، وهذان العنصران معا يحققان الأهداف"، مضيفا: "انا كدبلوماسي، أكدت دائمًا أفتخر بقوتنا في الميدان".

وتابع عراقجي: "في هذه الأيام التي كانت فيها التهديدات في ذروتها، رأى الجميع كيف دافعت القوات المسلحة عن البلاد الى جانب الدبلوماسية، وأحبطت قواتنا المسلحة أي مؤامرة على الوطن بجاهزيتها".

وفي إشارة إلى الأعمال الإرهابية التكفيرية في المنطقة، قال وزير الخارجية: "اليوم ثبت للجميع أن التكفيريين وداعميهم مثل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعون إلى جعل المنطقة غير آمنة وكيف تتحرك الولايات المتحدة و الكيان الصهيوني الى جانب هؤلاء التكفيريين في خط واحد".

وأكد عراقجي في الختام: "لكننا نعلن بكل حزم أن الجماعات الإرهابية وداعميها لن يحققوا اى هدف وسنشهد هزيمتهم قريبا".

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