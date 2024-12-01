وفدان خارجيان يصلان إلى مشهد للمشاركة في اجتماع ايكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس المكتب التمثيلي لوزارة الخارجية في شمال شرق البلاد أعلن إن وفود الخبراء الأجانب بدأت في الوصول إلى مشهد لحضور الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو، واثنين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو ووصل وفدين من تركيا وأذربيجان إلى المطار اليوم الأحد.

الجدير بالذكر أن اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي تضم في عضويتها 10 دول الذي تستضيفه مشهد سيشارك في وزراء خارجية طاجيكستان وأذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وتركيا وإيران.

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