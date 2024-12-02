امین عام مجموعة الدول الإسلامية النامية يصل الی مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس المكتب التمثيلي لوزارة الخارجية الايرانية في شمال شرق إيران "أحمد معصومي فر"، أعلن عن وصول الامين العام لمجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية" والأمين العام لحوار التعاون الآسيوي إلى مشهد للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي.

وأضاف يعقد اجتماع خبراء منظمة التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات مثل النقل والأنشطة الثقافية والاجتماعية والتجارية بحضور خبراء من الدول الأعضاء في المنظمة.

وتابع: نظرا لحضور الأمناء العامين لمنظمة التعاون الاقتصادي(ایکو) و " دي 8"و التعاون الآسيوي بالإضافة إلى ممثل سیکا (مؤتمر "التفاعل وبناء الثقة في آسيا)، فإن موضوع التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والاتفاقيات الإقليمية الأخرى مدرج أيضًا على جدول أعمال هذا الاجتماع.

وأعلن معصومي فر أيضًا وصول نائب وزير الخارجية التركي إلى مشهد وقال: "سيصل وزير الخارجية الباكستاني أيضًا إلى مشهد اليوم لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي".

يذكر انه بدأ الیوم الاثنین اجتماع الوفود الأجنبية لمنظمة التعاون الاقتصادي في مشهد على مستوى الخبراء.

ويعقد الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) غدا الثلاثاء في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق ايران .

منظمة التعاون الاقتصادي هي منظمة إقليمية تضم دول إيران وباكستان وتركيا وأفغانستان وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان. تسعى المنظمة جاهدة لتحسين ظروف التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء وتعمل على إزالة الحواجز التجارية تدريجياً في هذه المنطقة.

علما، ان "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية"، هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هی: مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وبنغلاديش.

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