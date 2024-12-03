السيناتور ساندرز: حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، أضاف ساندرز، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، إن “وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون محق عندما قال إن إسرائيل ترتكب “جرائم حرب” بغزة، وآمل أن ينضم إليه المزيد من القادة العسكريين”.

وشدد على أن “حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في القطاع”.

وفي معرض وصفه لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بغزة، قال إنه “لا يمكن محاربة حماس بتجويع الفلسطينيين، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين”.

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون إن الجيش يرتكب “جرائم حرب” في قطاع غزة ويحاول إخفاء ذلك عن الجمهور في إسرائيل، مؤكداً أنه يتحمل مسؤولية تصريحاته السابقة بشأن ارتكاب جيش بلاده “جرائم تطهير عرقي” بشمال قطاع غزة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الإذاعة الإسرائيلية العامة التابعة لهيئة البث الرسمية مع يعلون غداة تصريحات له أكد فيها ارتكاب الجيش تطهير عرقي شمالي قطاع غزة.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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