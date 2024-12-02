حماس: 33 أسيراً إسرائيلياً قُتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب المجرم نتنياهو وجيشه الفاشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت حركة حماس رسالة توجّهت بها إلى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً مقتل أسرى للاحتلال وفقدان آثار بعضهم، نتيجة استمرار الحرب والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أنّ 33 أسيراً إسرائيلياً لدى المقاومة الفلسطينية قُتلوا وفقدت آثار بعضهم، بسبب من وصفته بالمجرم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، و"جيشه الفاشي".

وتوجّهت حماس برسالة إلى الاحتلال قائلةً "باستمرار حربكم المجنونة قد تفقدون أسراكم إلى الأبد"، مضيفةً " افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان".

وأرفقت الحركة رسالتها بمقطع فيديو يوضّح الاستهدافات الإسرائيلية التي أدّت إلى مقتل وفقدان أسرى الاحتلال في قطاع غزة.

وقبل يومين، نشر الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام مقطع فيديو لأسير إسرائيلي لديها كانت قد قامت بأسره في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الفيديو وجّه الأسير الإسرائيلي، عيدان إلكسندر، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، يوبّخه فيها لعدم اهتمامه بأوضاع الأسرى. وقال إلكسندر: "سمعتك تتحدث للإسرائيليين وفي الأخبار وأنا محبط، سمعت أنك ستعطي 5 ملايين دولار لمن يعيد الأسرى أحياء".