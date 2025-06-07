عراقجي يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين إيران وكازاخستان على مستوى المحافل الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السيد عباس عراقجي في هذا اللقاء إلى عزم إيران الجاد على انتهاج سياسة حسن الجوار مع جميع دول المنطقة، بما فيها كازاخستان، مؤكدًا على الإمكانات الهائلة المتاحة بين البلدين لتعميق وتوسيع العلاقات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقلية والثقافية، معربًا عن أمله في أن ينتهز البلدان فرصة عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، المقرر عقدها قريبًا في أستانا، كفرصة ثمينة لبحث مختلف مجالات التعاون، لا سيما بين القطاعين الخاصين.

وفي معرض إشارته إلى عضوية إيران وكازاخستان في المحافل الإقليمية، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)، وتقاسم المصالح في قضايا بحر قزوين، أكد عراقجي على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين على مستوى المحافل الإقليمية.

كما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان على الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس بلاده لتعميق العلاقات بين البلدين الجارين على نحو شامل. وفي معرض إشارته إلى الإمكانات الوفيرة المتاحة لتوسيع العلاقات، بما في ذلك من خلال الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، أكد على تطوير التعاون بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك التعاون بين مقاطعات ومناطق البلدين لتعزيز التبادلات الشعبية والتجارية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان، واتفقا على ضرورة مواصلة المشاورات والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، ومواصلة الدعم المتبادل لمبادرات وحقوق البلدين في المحافل الدولية.

وفي ختام هذا الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المحفوظات الدبلوماسية بين وزارتي خارجية إيران وكازاخستان من قبل مراد نورتليف، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان، وسيد عباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية.