انطلاق اجتماع خبراء منظمة اكو في مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش بدء هذا الاجتماع أضاف أحمد معصومي فر، حضر هذا الاجتماع الأمين العام لمنظمة اكو للتعاون الاقتصادي وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بهدف إعداد جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية يوم غد.

والجدير ذكره ان بالإضافة إلى وفود الخبراء وسفراء الدول الأعضاء في منظمة اكو للتعاون الاقتصادي في طهران، وصل وزيرا خارجية طاجيكستان وكازاخستان والأمين العام لمنظمة اكو للتعاون الاقتصادي إلى مشهد.

وسيعقد الاجتماع الثامن والعشرون لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة اكو للتعاون الاقتصادي في مشهد غدًا الثلاثاء 3 ديسمبر.

وتعتبر منظمة اكو للتعاون الاقتصادي منظمة حكومية إقليمية أنشأتها إيران وباكستان وتركيا عام 1985 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء، ومنذ عام 1992 بقبول سبع دول جديدة، بما في ذلك أفغانستان وأذربيجان وكازاخستان، وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، ارتفع عدد أعضائها إلى 10 دول.

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