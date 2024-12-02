وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى مدينة مشهد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة اكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ترأس السيناتور محمد إسحاق دار وفدا سياسيا واقتصاديا لحضور الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة اكو للتعاون الاقتصادي وهو في طريقه إلى مدينة مشهد المقدسة، مكان انعقاد هذا الحدث الإقليمي الهام.

ويحضر وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي ضمن وفد إسلام أباد المشارك في اجتماع منظمة اكو للتعاون الاقتصادي. كما يرافق رضا أميري مقدم، سفير إيران لدى باكستان، الوفد الباكستاني في هذه الرحلة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثامن والعشرون لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في مشهد يومي 2 و3 ديسمبر بحضور 20 وفدا أجنبيا.

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