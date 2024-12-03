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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٢٥ م

النجباء: لن نتخلى عن إسناد قطاع غزة

النجباء: لن نتخلى عن إسناد قطاع غزة

أكد الأمين العام لحركة النجباء العراقية "الشيخ أكرم الكعبي"، "أننا لن نتخلى عن إسناد قطاع غزة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب الشيخ الكعبي، في تدوينة على منصة (إكس) اليوم : إن قيام الكيان الصهيوني بفتح جبهات ثانوية لإشغال وتشتيت محور المقاومة من خلال عملائه في سوريا لن يفتّ في عزيمتنا.

وأضاف : ستبقى عيوننا شاخصة نحو الأقصى ولن نتخلى عن اسناد غزة ولا عن قضيتنا الأساسية بتحرير فلسطين المحتلة.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية شنت منذ يوم الأربعاء الماضي، وبمساندة بعض الدول، وتدفق مقاتلين أجانب جدد، هجوماً واسعاً على مواقع الجيش العربي السوري في المناطق الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية من حلب.

رمز الخبر 1951498

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