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٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ ص

لقطات من وداع وتشييع رائع لشهداء الدفاع المقدس في طهران 

لقطات من وداع وتشييع رائع لشهداء الدفاع المقدس في طهران 

لقطات من وداع وتشييع رائع لشهداء الدفاع المقدس في طهران 

لقطات من توديع وتشييع رائع لشهداء الدفاع المقدس في طهران

رمز الخبر 1951553

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