https://ar.mehrnews.com/news/1951553/ ٠٥/١٢/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ ص رمز الخبر 1951553 إيران المجتمع إيران المجتمع ٠٥/١٢/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ ص لقطات من وداع وتشييع رائع لشهداء الدفاع المقدس في طهران لقطات من وداع وتشييع رائع لشهداء الدفاع المقدس في طهران لقطات من توديع وتشييع رائع لشهداء الدفاع المقدس في طهران رمز الخبر 1951553 کپی شد محتوى ذات صلة قاليباف: لا يجب أن نهمل طريق الشهداء أبدًا اقامة مراسم تشييع شهداء مجهولي الهوية في طهران عائلات خمسة شهداء من القوات البحرية للجيش في بندرعباس تتلقى وسام التضحية من القيادة سمات الشهداء تشييع طهران
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