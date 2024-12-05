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٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:١٥ ص

عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري: ايران تدعم سوريا شعبا وحكومة وجيشا

عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري: ايران تدعم سوريا شعبا وحكومة وجيشا

اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، سياسة ايران الثابتة في دعم سوريا حكومة وجيشا وشعبا في مكافحة المجموعات الارهابية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه بيّن عراقجي خلال الاتصال الهاتفي نتائج المحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين والاتراك خلال زيارته الاخيرة لكل من دمشق وانقرة.

وناقش عراقي ووزير خارجية مصر تطورات المنطقة مع التركيز على التطورات السورية.

واعتبر عراقجي تفعيل المجاميع الارهابية في سوريا وفي المنطقة، يشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار والامن مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بين اللاعبين المؤثرين بالمنطقة للتصدي لهذا الظاهرة.

ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي فقد اشار الى اتصالاته الهاتفية خلال الايام الاخيرة مع وزراء خارجية عدد من الدول، مؤكدا سياسة بلاده في دعم سيادة سوريا ووحدة اراضيها ومؤسساتها القانونية. حيث أكد على ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية لن تحقق مصلحة أي من الأطراف وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة.

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات والمشاورات.

رمز الخبر 1951554

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