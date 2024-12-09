بقائي: الإبادة الجماعية تعتبر جزء من المشروع الاستعماري في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي على منصة اكس الاجتماعية: الإبادة الجماعية هي مجموعة من الأفعال المرتكبة بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية كل أو جزء منها. ويتزامن اليوم مع التصديق على الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعتمدة في 9 ديسمبر 1948.

وتابع: بعد 76 عاما من التصديق على المعاهدة التي كان من المفترض أن تضمن عدم تكرار الإبادة الجماعية في العالم، تجري إبادة جماعية واسعة النطاق في فلسطين المحتلة أمام أعيننا.

وقال بقائي: في الواقع، الإبادة الجماعية هي جزء من المشروع الاستعماري في فلسطين المستمر منذ قرن من الزمان؛ [هذه الإبادة الجماعية] عار على النظام الدولي والإنسانية ويجب إيقافها والتحقيق فيها ومحاكمتها.

وذكر: منذ فترة طويلة، في 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية أحكاما واضحة بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية ومنع أي عمل مخالف لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال: إن كيان الاحتلال لم ينفذ أياً من أوامر المحكمة المؤقتة الـ 6 بهذا الخصوص ويستمر في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. في هذه الأيام، يستخدم الكيان الإسرائيلي الوضع المعقد في سوريا لتكثيف الإبادة الجماعية في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد حان الوقت لكي يقف المجتمع الدولي لدعم الإنسانية وإنهاء هذه الإبادة الجماعية المستمرة منذ مائة عام".

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