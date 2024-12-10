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١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ م

القائد العام للجيش: نواصل تعزيز القدرات القتالية للجيش بقوة

القائد العام للجيش: نواصل تعزيز القدرات القتالية للجيش بقوة

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، على ضرورة توفير الظروف داخل الجيش بحيث يكون تركيز الأفراد منصباً بالكامل على أداء المهام الموكلة إليهم دون الانشغال بهموم أخرى مثل السكن أو المعيشة. وأشار إلى أن الجيش يعمل بقوة وسرعة وعمق أكبر لتعزيز قدراته القتالية.

وحسبما أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء ذلك خلال مراسم افتتاح مجمع سكني يضم 516 وحدة سكنية يحمل اسم الشهيد "مرتضى زرهرن" ضمن مشروع كوثر للإسكان التابع للقوات البرية للجيش الإيراني في شاهرود.

أعرب اللواء موسوي عن شكره لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز المشروع، مشيراً إلى أن شاهرود تمتلك ميزات فريدة ولها مكانة خاصة في قلبه، وأثنى على الجهود المبذولة لتوفير السكن للأفراد العسكريين.

وأضاف أن الدخول في مجال بناء المساكن يعدّ عملاً شاقاً، ولكنه جزء من أهداف الجيش الإيراني لتخفيف الأعباء عن كاهل أفراده. وأكد أن تحقيق هذا الهدف الكبير يتطلب إرادة ومثابرة، مشيراً إلى أن الجيش قطع شوطاً كبيراً في هذا المسار، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى القمة المنشودة.

وأوضح اللواء موسوي أن جزءاً من المشاريع يتم إنجازها ضمن خطة "جواد الأئمة (ع)"، مؤكداً أن توفير السكن يشكل نصف التحديات التي تواجه الأسر، وأن أفراد الجيش غير قادرين بمفردهم على امتلاك منازل. لذلك، يواصل الجيش بذل كل جهوده لمعالجة هذا التحدي وتوفير الحلول المناسبة.

رمز الخبر 1951742

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