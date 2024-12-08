بقائي: البرنامج النووي السلمي الإيراني يخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي حول تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة قدرة إيران على إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60، ان كلام رافائيل غروسي يشير إلى الأداء المتضارب وغير البناء للترويكا الاوروبية والولايات المتحدة في مجلس المحافظين، حيث اقترحوا ووافقوا على قرار ضد إيران دون أي مبرر منطقي أو أساس قانوني .

وأشار إلى زيارة رافائيل غروسي إلى طهران والتفاهمات التي تم التوصل إليها لتعزيز التعاون الفني بين والوكالة وإيران، وأشار إلى أن السيد غروسي قد جاء إلى إيران بمبادرات، لكن هذه الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة هي التي اتبعت سياسة الضغط والإساءة لمجلس المحافظين، مما أدى إلى بقاء جهود المدير العام بلا جدوى.

ومن خلال الإشارة إلى أن البرنامج النووي السلمي الإيراني تتم متابعته في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة بطريقة شفافة تماما وتحت إشراف الوكالة، أكد بقائي على أن الأنشطة الأخيرة تم تنفيذها أيضا بمعلومات مفصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها المستمر.

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