وزير النفط: إنتاج الغاز في إيران يصل إلى 275 مليار متر مكعب سنويًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ وزير النفط الإيراني، "محسن باك نجاد"، صرَّح بأن إنتاج الغاز الطبيعي في إيران ارتفع إلى مستوى 275 مليار متر مكعب سنويًا، وذلك على الرغم من العقوبات الأحادية والظالمة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "باك نجاد"، خلال افتتاح الجلسة الوزارية للاجتماع السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي انعقد اليوم (الأحد) في فندق "إسبيناس بالاس"، أن الاجتماع الوزاري للمنتدى يعد من أهم الأحداث الدولية في صناعة الغاز على مستوى العالم.

وأشار وزير النفط إلى أن حصة الغاز الطبيعي في مزيج استهلاك الطاقة في إيران تجاوزت 70%، مؤكدًا أن الاستفادة من القدرات الداخلية والدولية لتنفيذ خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وزيادة فعالية استخدام الطاقة تُعد من الأهداف الرئيسية لصناعة الغاز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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