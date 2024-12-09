الكيان الصهيوني يعلن عن مقتل 4 جنود له في جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الجيش الإسرائيلي في بيان مرفق بصور الجنود القتلى: "سمح بالنشر 4 جنود احتياط من اللواء (226) قتلوا في جنوب لبنان".

وأضاف البيان أن "القوة كانت تبحث عن جندي من حزب الله في قرية اللبونة وعندما نزلت إلى مجمع تحت الأرض وقع انفجار أدى إلى انهيار النفق على مقاتلي الاحتياط يفغيني زينرشين (43 عاما) وساغي يعقوب روبنشتاين (31 سنة) وبنيامين ديستاو (29 عاما) نغوسا وإيريز بن إفرايم (25 عاما)" مشيرا إلى أن الانفجار يرجح أن يكون بسبب قنبلة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن الحادث وقع بعد ظهر أمس عندما عملت قوة احتياط من اللواء (226) من الفرقة 146، على كشف المنطقة المتشابكة قرب قرية اللبونة في جنوب لبنان مع أعمال هندسية بينها تفجير أسلحة.

ووفق البيان "نزلت القوة إلى مجمع تحت الأرض حيث زعم أنه تم إخفاء بعض الأسلحة، ثم وقع انفجار كبير أدى إلى انهيار نفس المخبأ على المقاتلين الذين دفنوا تحت الأنقاض.

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