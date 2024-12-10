سليماني: بدون التمسك بما لدينا لا يمكن أن ننتصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد غلامرضا سليماني خلال مراسم اهداء وسام الفردوس الوطني، قال: إن أساليب الإدارات الغربية لم تحقق شيئا سواء لبلدنا أول للبلدان الإسلامية في أي مرحلة ولا يمكن أن ننتصر إلا بالتمسك بما لدينا.

وأضاف يمكن القول أن كل نجاحاتنا متجذرة في الإدارة الجهادية والمقاومة وحققنا انتصارات للبلاد.

وأضاف يجب علينا الحذر من الانحراف عن مُثُل المؤسس العظيم للثورة الإسلامية وأئمة الثورة حتى نتمكن من المضي قدما.

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