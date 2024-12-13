اليمن... مسيرات مليونية تحت شعار..ثابتون مع غزة ومواجهتنا مستمرة ضد المشروع الصهيوأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الصادر عن المسيرات المليونية (ثابتون مع غزة.. ومستمرون في مواجهة المشروع الصهيوأمريكي): إنه لليوم الـ 434 يوماً، وإخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والإجرام والإبادة الجماعية بشكل يومي، أمام مرأى ومسمع العالم، على يد العدو الصهيوني المجرم.

ولفت البيان إلى أن العدوان ما زال يتوسع بمشاركة أمريكية ليستهدف كل المنطقة، لتنفيذ المشروع الصهيوني المسمى ب" إسرائيل الكبرى" والذي يسعى لتغيير ملامح ما يسميه بالشرق الأوسط، وفرض معادلة الاستباحة الكاملة.

ودعا أمتنا العربية والإسلامية، للعودة إلى القرآن الكريم، و"الاهتداء بهديه حتى لا تكونوا فريسة لأعدائكم، ولتعرفوا من خلال آياته الحكيمة عدوكم من صديقكم".

وأشار إلى أن كتاب الله أخبرنا أن أشد الناس عداوة لنا هم اليهود، وبأن شدتنا وغلظتنا يجب أن تكون عليهم وعلى داعميهم" مطالبا، بالتعاون والتوحد، وتوجيه كل الطاقات والأسلحة في مواجهة أمريكا وإسرائيل التي تقتلنا، وتحتل أرضنا، وتستبيح بلادنا،

وأكد بيان المسيرات المليونية أن الشعب اليمني وقواته المسلحة ملتزمة بنصرة قضايا الأمة ومعادات أعدائها، فنحن نضرب الإسرائيلي في عمقه بصورايخنا ومسيراتنا، ونحاصره في البحر، ونضرب الأمريكي وبوارجه وحاملات طائراته في البحار والمحيطات بكل شدة وغلظة.

كما أكدت الحشود المليونية "استمرارنا في موقفنا الإيماني والمبدئي الثابت المساند للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء في مرحلة التصعيد الخامسة"، مضيفا، نسعى للمزيد، مشددا على استمرارنا في موقفنا إلى جانب إخواننا في حزب الله في مواجهة كل التحديات والمخاطر.

وشدد على مواصلة الوقوف "إلى جانب الشعب السوري تجاه ما يتعرض له من عدوان واستباحة إسرائيلية واحتلال للمزيد من أراضيه، وتدميراً لمقدراته وأسلحته الاستراتيجية".

ودعا بيان المسيرات الجميع للقيام بمسؤولياتهم ابتداءً بالشعب السوري وكل دول المنطقة شعوباً وأنظمة وأحزاباً وجماعات؛ لأن مخططات الأعداء لا تستثني أحداً، والكل أمام اختبار حقيقي في صدق نواياهم وتوجهاتهم.

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