اليمن...35 مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة نصرة لغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب ما نقل موقع المسيرة, شهدت ساحة المولد النبوي الشريف غرب مدينة صعدة عاصمة المحافظة؛ المسيرة المركزية الكبرى، فيما خرجت بقيت المسيرات الـ34 في ساحات الشهيد القائد، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة وبني القم وغربي الشوارق برازح، السهلين والعقلين والبُرقة بآل سالم، عَرو وجمعة بني بحر.

ورفع المشاركون في المسيرات الحاشدة والواسعة، العلمين اليمني والفلسطيني ورايات الحرية والمقاومة، ولافتات المنددة بالعدوان وحرب الإبادة والجرائم الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية أشادت بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني، والمشيدة لدور القوات المسلحة اليمنية وعملياتها إسنادا لغزة ضد ثلاثي الشهر "أمريكا وبريطانيا وكيان العدو".

وبارك المحتشدون للشعب الفلسطيني نصر غزة على العدوان والهمجية والإجرام الصهيوني، مؤكدين وفاءهم لقضايا الأمة ونصرتهم للشعب الفلسطيني، واستعدادهم لجولات الصراع القادمة مع العدو

وشدد المحتشدون على أن فلسطين هي القضية الأولى والمركزية طالما استمرت المظلومية الفلسطينية، مؤكدين ثباتهم على هذا الموقف حتى تحرير كامل فلسطين من دنس الصهاينة.

ونددوا بحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة المحاصر منذ 15 شهرا، مشيرين إلى أن العدو تلقى أقوى الضربات في تاريخ احلاله لفلسطين في هذا الجولة من الصراع، كما جسدت هذه الجولة أقوى صور الوحدة والقوة الإيمانية من خلال جبهات الإسناد التي امتزجت فيها أزكى دماء الأمة في مختلف ساحات الإسناد.

وأشاروا إلى أنه في جولة الصراع مع العدو الصهيوني ارتكب فيها أبشع الجرائم قابله صمود أسطوري من الشعب الفلسطيني تحطم عليه العدوان الصهيوني والأمريكي، تلقى العدو أقوى الضربات على مدى تاريخ احتلاله لفلسطين، مشيدين بجبهات الإسناد لفلسطين ضد العدو الصهيون.

ولفتوا إلى أن خروجهم اليوم يعد تتويجا لخروجهم على مدى 15 شهرا تعبيرا عن موقفهم الثابت والمتصاعد، والذي سيستمر نصرة لفلسطين حتى يتحقق الوعد الإلهي بزوال الكيان الصهيوني.

وباركو لغزة وللمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها "القسام" وفصائل المقاومة هذا الانتصار الإلهي الذي أشفى صدور المؤمنين وسود وجوه الظالمين، والذي كان ثمرة من ثمار الجهاد الذي أرغم العدو على إيقاف عدوانه، منوهين بتضحيات القادة العظماء إسماعيل هنية ويحيى السنوار الذين كانوا أول المضحين، وكذلك أبناء غزة.

كما باركوا هذا الانتصار لجبهات المقاومة وفي مقدمهم حزب الله والشعب اللبناني وفي مقدمتهم الشهيد السيد حسن نصر الله، كذلك هنئوا المقاومة العراقية بهذا النصر.

وأكدوا التمسك المستمر بالقضية الفلسطينية، وخاطبوا الشعب الفلسطيني بقولهم أنتم لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم، فالله معكم ونحن معكم ولن نترككم.

وتتويجا للخروج المليوني للشعب اليمني على مدى 15 شهرا ستخرج صباح وعصر اليوم الجمعة قرابة 900 مسيرة جماهيرية في العاصمة صنعاء و14 محافظة حرة نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار "مع غزة جهادنا متصاعد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار".

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