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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٢ ص

اعتداء أمريكي- بريطاني على محافظة حجّة في اليمن

اعتداء أمريكي- بريطاني على محافظة حجّة في اليمن

واصلت المقاتلات الأمريكية والبريطانية، اليوم الاثنين، اعتداءاتها على اليمن بشن هجوم على مديرية "ميدي" في محافظة "حجة".

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفاد مصدر أمني بأن المقاتلات الأمريكية والبريطانية المعتدية استهدفت منطقة بحيص في مديرية "ميدي" بمحافظة "حجة". وأشار المصدر إلى أن هجمات عدوانية أخرى استهدفت يوم أمس مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وفي 12 يناير الماضي، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات واسعة على مواقع أنصار الله في مدن يمنية مختلفة، ردًا على هجمات الحركة على سفن مرتبطة بالكيان الصهيوني.

وفي مواجهة هذه الاعتداءات، وسّعت حركة أنصار الله نطاق عملياتها لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية أيضًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1951901

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