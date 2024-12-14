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١٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:١٨ م

الإعلان المرتقب عن النسخة المحدثة لقائمة ضحايا الإرهاب في ايران

الإعلان المرتقب عن النسخة المحدثة لقائمة ضحايا الإرهاب في ايران

على اعتاب الذكرى السنوية الخامسة لإستشهاد القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، سيتم عرض النسخة المحدثة من "موسوعة ضحايا الإرهاب في ايران".

أفاد وكالة مهر للأنباء أنه سيتم، بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والذكرى السنوية الأولى للحادثة الإرهابية في مقبرة شهداء كرمان، إحياء ذكرى شهداء الإرهاب وعرض النسخة المحدثة من "موسوعة شهداء الارهاب في ايران".

وسيُقام هذا الحفل يوم الخميس الموافق 12 يناير، بحضور وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، وعدد من عائلات شهداء الإرهاب والشهداء الدبلوماسيين، والسفراء وممثلي الدول الأجنبية، وذلك باستضافة وزارة الخارجية في مركز الدراسات السياسية والدولية.

جدير بالذكر أن "موسوعة شهداء الارهاب في ايران"، التي نشرت لأول مرة عام 2011م على يد مؤسسة هابيليان، قد تم تحديثها بعد مرور أكثر من عقد من الزمان، وسيتم عرضها في هذا الحفل.

/انتهى/

رمز الخبر 1951847

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