اللواء سلامي: احداث سوريا درس مرير يجب التعلم منه، لكن الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء حسين سلامي أشار خلال خطابه في ختام حفل الاختيار السنوي الثالث لأفضل الأعمال البحثية في الدفاع المقدس والمقاومة إلى التطورات الاخيرة في سوريا وقال: "اليوم يرى الجميع انه كيف تشعل القوى الأجنبية النار في سوريا وتهاجم الشعب كالذئاب الجائعة، فيقطع كل جزء من جسدها".

وأكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية أن هؤلاء الصهاينة يسعون لاحتلال سوريا في الجنوب، والبعض يحاول احتلال شمالها، والآخر في شرقه، وفي وسط الشعب جماعة تائهة تواجه مستقبلا غامضا، وتابع: "هذا هو درس مرير نتعلمه، لكن يجب أن نهتم الى هذا الدرس العظيم إلى جانب الدروس التي تعلمناه فترة الدفاع المقدس".

وشدد اللواء سلامي: "إن الشعب الإيراني لن يتراجع أبدًا عن استقلاله ووحدة أراضيه والإسلام ونظامه"، مبينا: "الجميع رأو أن الشعب السوري كان يعيش عيشة كريمة مادام كنا متواجدين هنا، لأننا كنا نريد كرامتهم ولم نحضر سوريا لضم جزء من أراضيها إلى أراضينا، ولم نذهب هنا لنجعلها مجالاً لمصالحنا الطامحة؛ ولكننا ذهبنا حتى لا نسمح بتدمير كرامة المسلمين".

وأضاف القائد العام لحرس الثورة: "انه يستطيع الصهاينة اليوم رؤية ما في دمشق وهذا أمر لا يطاق لكنهم سيدفعون ثمنا باهظا، وسوف يدفنون في هذه الأرض، رغم ان هذا يتطلب وقتا طويلا، وصمودا، وجهدا كبيرا، وإرادة مجيدة، وإيمانا بالشباب المجاهد في العالم الإسلامي"، مؤكدا: "كما قال قائدنا العزيز الامام الخامنئي، سوريا ستتحرر على يد الشباب السوري الغيور والمجاهد".

وقال: "إننا بفضل الله نحمي بكل حزم أمننا واستقلالنا ونظامنا ومصالحنا وتاريخنا وأرضنا... هذه الأرض ليست أرضًا يمكن للأجنبي أن يطمع فيها؛ هذه أرض الجهاد رجالاً ونساءً".

وتابع اللواء سلامي: "رأينا في سوريا، اذا لم يقف الجيش امام العدو ولم تقاوم القوات المسلحة، فكيف سيتم احتلال الأرض بأكملها في غمضة عين. نحن نفهم قيمة المقاومة الآن، الناس في دمشق يفهمون ذلك الآن، انهم يدركون حاليا كم كانوا عزيزا عندما كان رجال المقاومة موجودون هنا، وماذا سيحدث للأمة إذا لم يكن رجال المقاومة".

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