السفیر الایراني لدى بيروت يعلق على الشرط الأمريكي لدعم حكام دمشق الجدد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجتبى أماني على صفحته الشخصية على موقع X للتواصل الاجتماعي: "الولايات المتحدة بعد لقاء ممثلها مع الجولاني اشترطت على الحكومة السورية الجديدة عدم إعطاء أي دور لإيران من أجل إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة".

وأضاف سفير ايران: "نتذكر أنهم قدموا نفس النصيحة لجماعة الإخوان المسلمين عامي 2011-2013 وعرضوا نفس الشرط على رئيس مصر الأسبق محمد مرسي".

وتابع أماني: "عندما رأوا أن مرسي ترك وحده، حان الوقت لخيانة الأمريكان ضده، وما كان من المتوقع أن يحدث قد حدث وشهد الجميع کیف کان المصیر".

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