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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٩ م

السفیر الایراني لدى بيروت يعلق على الشرط الأمريكي لدعم حكام دمشق الجدد

السفیر الایراني لدى بيروت يعلق على الشرط الأمريكي لدعم حكام دمشق الجدد

علق سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، مجتبى اماني على الشرط الأمريكي لدعم حكام دمشق الجدد، المتمثل في عدم اعطاء اى دور لايران في سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجتبى أماني على صفحته الشخصية على موقع X للتواصل الاجتماعي: "الولايات المتحدة بعد لقاء ممثلها مع الجولاني اشترطت على الحكومة السورية الجديدة عدم إعطاء أي دور لإيران من أجل إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة".

وأضاف سفير ايران: "نتذكر أنهم قدموا نفس النصيحة لجماعة الإخوان المسلمين عامي 2011-2013 وعرضوا نفس الشرط على رئيس مصر الأسبق محمد مرسي".

وتابع أماني: "عندما رأوا أن مرسي ترك وحده، حان الوقت لخيانة الأمريكان ضده، وما كان من المتوقع أن يحدث قد حدث وشهد الجميع کیف کان المصیر".

/انتهى/

رمز الخبر 1952058

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