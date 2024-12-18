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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٤٢ م

العميد فدوي: عملية الوعد الصادق 3 ستنفذ حتما في الزمان والمكان المناسبين

العميد فدوي: عملية الوعد الصادق 3 ستنفذ حتما في الزمان والمكان المناسبين

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، العميد علي فدوي، ان حرس الثورة اوفى بوعوده دائمًا وليعلم الجميع اليوم أن عملية الوعد الصادق 3 سيتم تنفيذها في الزمان والمكان المناسبين.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي فدوي اليوم الأربعاء في حفل إزاحة الستار عن الأعمال البحثية لمعهد الإمام الصادق لبحوث العلوم الإسلامية: "ان لدى الناس أسئلة بشأن تنفيذ عملية الوعد الصادق، ومن الضروري هنا ان أوكد ان حرس الثورة الاسلامية اوفى منذ تأسيسه، بوعوده دائما".

وأكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: "ليعلم الجميع اليوم أن عملية الوعد الصادق 3 ستنفذ حتما في الزمان والمكان المناسبين".

وأشار إلى أن مدينة قم المقدسة كانت مصدر انتصار الثورة الإسلامية، مضيفا: "كما لعبت الحوزات العلمية دورًا فعالًا جدًا في انتصار حركة الإمام الخميني الراحل".

وأشار العميد فدوي إلى أهمية معهد أبحاث الإمام الصادق (عليه السلام) في اتجاه إنتاج المحتوى للقوات المسلحة وقال: "ينبغي لمعهد أبحاث العلوم الإسلامية للإمام الصادق (عليه السلام) أن يتعرف على المشاكل والقضايا القائمة، وبناء على ذلك، ينتج محتوى قوي ومقنع".

/انتهى/

رمز الخبر 1951986

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