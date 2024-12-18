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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٢٣ ص

عراقجي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق یؤكدان على الاستقرار ​​في المنطقة

عراقجي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق یؤكدان على الاستقرار ​​في المنطقة

شدد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق على منع انتشار حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد الحسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق و"رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، مع السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني.

وفي هذا اللقاء، قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العراق تقريراً عن أهم أنشطة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة وضرورة التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لمنع انتشار حالة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار.

وفي إشارة إلى العلاقات الودية والوثيقة بين البلدين إيران والعراق، أكد وزير الخارجية على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة وموقعها في المساعدة على التنمية الوطنية في العراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1951955

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