الخارجية الروسية: لدى روسيا منطلقاتها الخاصة لرفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،اليوم الأربعاء، حيث تابعت ردا على سؤال بشأن إمكانية رفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية: "يجب أن ننطلق من حالات وأفعال محددة، ومظاهر محددة ستعني ضمنا تقييما محددا لها".

وكان تنظيم "هيئة تحرير الشام" قد أدرج كتنظيم إرهابي من قبل مجلس الأمن الدولي، حيث قال المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة فو كوونغ إن مجلس الأمن لم يناقش بعد استبعاد "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية، وقال المندوب الدائم لروسيا فاسيلي نيبينزيا إن وضع "هيئة تحرير الشام" كتنظيم إرهابي يمثل "مشكلة".

وكان ممثلو المعارضة السورية المسلحة وجماعة تحرير الشام الإرهابي قد أعلنوا، 8 ديسمبر الجاري، على الهواء في التلفزيون الرسمي السوري سيطرتهم على البلاد.

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