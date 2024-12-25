 العميد فدوي: خلال السنوات القليلة القادمة لا وجود للكيان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب قائد الحرس الثوري العميد علي فدوي، أكد أن الكيان الصهيوني لن يكون له وجود في المستقبل القريب بناءً على المسار الحالي للتطورات.

جاءت تصريحات العميد فدوي خلال زيارته لمعرض الإنجازات العلمية للحرس الثوري لعام حيث أشار في حديثه مع الصحفيين إلى التحولات الإقليمية وأهمية الثقة بصدق وعد الله، وهو ما أكد عليه قائد الثورة الإسلامية.

وأوضح العميد فدوي أن الظلم لا يدوم، وأضاف: "الجميع أدرك خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية أن الكيان الصهيوني هو أكثر الأنظمة ظلمًا في العالم، ولا يوجد شك في ذلك. كما أن أكثر من 92% من دول العالم خرجت في مظاهرات ضد الصهاينة."

وأضاف: "حتى الآن، استشهد أكثر من 20 ألف طفل في غزة. ونحن على يقين من تحقيق الوعد الإلهي، ومع هذا المسار الذي بدأ، فإنه خلال السنوات القليلة القادمة لن يكون هناك كيان يسمى بالكيان الصهيوني."

/انتهى/