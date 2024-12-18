بدء اجتماع وزراء خارجية دول "دي 8" في القاهرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه بدأ عصر اليوم الاربعاء اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية الاسلامية في العاصمة المصرية القاهرة، وقد شارك في هذا الاجتماع عن الجانب الايراني وزير الخارجية "السيد عباس عراقجي".

ويعقد اجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الاعضاء في المجموعة قبل يوم واحد من اجتماع رؤساء هذه الدول، من اجل الانتهاء من إعداد الوثائق النهائية للقمة.

وقد غادر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان طهران عصر اليوم الاربعاء ايضا متوجها إلى العاصمة المصرية للمشاركة في القمة الحادية عشرة للدول الإسلامية الثماني النامية "دي 8".

وتضم المجموعة ایران، وترکیا، ومصر، وباکستان، واندونيسيا، ونيجيريا، وماليزيا، وبنغلادش.