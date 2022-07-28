عبداللهيان يؤكد على ضرورة التعاون مع الدول الاسلامية والجارة

أكد وزير الخارجية الإيرانية "حسين امير عبداللهيان" خلال مؤتمر "مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية دي 8" على أهمية التعاون الاقتصادي مع الدول الجارة والاسلامية باعتباره من اولويات الدبلوماسية الاقتصادية في ايران.