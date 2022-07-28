عبداللهيان يؤكد على ضرورة التعاون مع الدول الاسلامية والجارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "امير عبداللهيان" ادلى بذلك خلال كلمته التي قدمها عبر الفضاء الالكتروني امام مؤتمر "مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية" (دي 8)، والذي بدا اعماله لنسخته العشرين اليوم الاربعاء باستضافة بنغلاديش.
وهنأ وزير الخارجية بحلول الذكرى الخامسة والعشرين لتاسيس مجموعة دي 8 ، كما نوه بالدور الفاعل الذي تبنته الجمهورية الاسلامية مطلع تاسيس هذه المجموعة.
وفي اشارة الى الازمات الدولية الراهنة بما في ذلك جائجة كورونا وازمة الطاقة وازمة انعدام الامن الغذائي، اكد على استعداد الجمهورية الاسلامية لمشاركة طاقاتها وخبراتها في مواجهة الازمات مع الدول الاعضاء.
ونوه ايضا بمبادرات ايران لحل القضايا الدولية، ومنها مبادرة "الغاز في خدمة انتعاش الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد كورونا" التي اطلقها رئيس الجمهورية الاسلامية خلال اجتماع قادة الدول المصدرة للنفط والغاز.
وزير الخارجية الايراني، اكد في كلمته ايضا على ضرورة دعم القطاع الخاص لدى الدول الاعضاء بمجموعة دي 8.
واقترح امير عبداللهيان، انشاء اتحاد برلماني يضم الدول الثمانية الاسلامية النامية، بهدف تظافر الجهود البرلمانية المشتركة الذي سيدفع بالتعاون الاقتصادي بين هذه البلدان.
يذكر ان وزراء خارجية ايران وتركيا و وزير الدولة للشؤون الخارجية الباكستاني و وزير خارجية نيجيريا، قدموا كلماتهم عبر الفضاء الالكتروني بهذا المؤتمر.
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