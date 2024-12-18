نائب قائد قوات الامن الداخلي الايرانية یلتقی قائد قوات حرس الحدود العراقية في مدينة الاهواز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب قائد قوات الامن الداخلي الايرانية العميد "قاسم رضائي" استقبل اليوم الاربعاء، قائد قوات حرس الحدود العراقية الفريق "محمد السعيدي"، في مدينة اهواز الايرانية.

وخلال هذا اللقاء قال العميد رضائي لضيفه انه كان يتطلع منذ امد طويل لاستضافة الفريق السعيدي وزملائه وان حضورهم بسرعة الى هذا اللقاء يدل على التنسيق العميق بين قوات حرس الحدود الايرانية والعراقية.

واشار العميد رضائي ان اول اتصال رسمي بيننا وبين حرس الحدود العراقي يعود قبل عقدين من الان وبعد سقوط صدام حسين، وان اول اجتماع لنا مع اللواء "محسن لازم" قائد حرس الحدود العراقي آنذاك قد أسس للتعاون العميق والودي والمستمر حتى الان.

وشدد العميد رضائي على التزام وايمان القادة العراقيين بتطوير العلاقات الثنائية قائلا "نحن نستفيد من ثمار هذه العلاقات ولدينا تعامل واسع في مختلف المجالات ومنها قضايا الحدود، بين البلدين".

وختم العميد رضائي بالقول ان حرس الحدود الايراني والعراقي هما انموذج ناجح من العلاقات المبنية على حسن النوايا والاحترام المتبادل وهذا يمكن ان يصبح انموذجا لباقي الدول.