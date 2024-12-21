استشهاد موظف للسفارة الإيرانية بدمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي التهنئة والتعزية باستشهاد سيد داود بيطرف الموظف المحلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق والذي استشهد قبل ظهر يوم الأحد الماضي جراء هجوم إرهابي لعناصر اطلقوا النار على سيارته في دمشق، كما أدان بشدة هذا العمل الإجرامي.

وأشار المتحدث باسم وزراة الخارجية إلى أنه تم اكتشاف جسمان الشهيد بي طرف والتعرف عليها ونقلها إلى البلاد في الأيام الأخيرة، وشدد على مسؤولية الحكومة السورية الانتقالية في تحديد ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

وأضاف: "الوزارة الخارجية الايرانية تتابع بالشكل المناسب ومن خلال مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية الأمر بجدية".

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