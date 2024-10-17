عدوان امريكي بريطاني على صنعاء وصعدة فجر اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مراسل قناة المسيرة اليمنية في صنعاء، أن العدوان استهدف ب6 غارات مناطق التلفزيون، والحفاء، وجربان شمال وجنوب العاصمة.

وفي صعدة، شن طيران العدوان 9 غارات استهدفت منطقتي كهلان والعبلا شرقي مدينة صعدة.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني قد شن، يوم الثلاثاء الفائت، 4 غارات جوية استهدفت مديرية اللحية بمحافظ الحديدة غرب البلاد، كما شن غارتين، الاثنين، على مديرية الصليف غربي محافظة الحديدة.

ويواصل التحالف الأمريكي البريطاني عدوانه على اليمن دعما للعدو الصهيوني، في محاولة منه لثني اليمن عن إسنادا الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ أكثر من عام.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في معركة طوفان الأقصى، وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.