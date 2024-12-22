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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:١٤ م

نائب عراقي: الحدود مؤمنة بشكل كامل لايمكن اختراقها ولن نتوانى بالدفاع عن سيادة بلادنا

نائب عراقي: الحدود مؤمنة بشكل كامل لايمكن اختراقها ولن نتوانى بالدفاع عن سيادة بلادنا

اكد النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون احمد فواز الوطيفي، جاهزية القوات الأمنية والحشد الشعبي للرد على اي اعتداء إرهابي يمس سيادة البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون احمد فواز الوطيفي قال: "أن قواتنا الأمنية والحشد الشعبي جاهزة للرد على اي اعتداء إرهابي يمس سيادة البلاد".

وقال الوطيفي في تصريح لوكالة المعلومة، ان" هناك دول متورطة بأحداث سوريا الأخيرة"، مبينا ان "الموقف العراقي واضح وهو تأمين الحدود مع الحانب السوري ".

وأضاف ان " الحدود مؤمنة بشكل كامل لايمكن اختراقها "، مشيرا الى ان "الاجهزة الامنية بكافة صنوفها اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة اي اعتداء ارهابي يطال العراق".

ولفتت إلى أن " الاجراءات على الحدود مع سوريا احترازية"، منوها بأن "اجهزتنا لن تتواني في حال شعرت بوجود خطر يهدد سيادة البلاد ".

/انتهى/

رمز الخبر 1952105
شیرین سماره

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