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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٥٥ م

العمیدحيدري: القوات البرية للجيش توفر الامن المستقر دائما على حدود البلاد

العمیدحيدري: القوات البرية للجيش توفر الامن المستقر دائما على حدود البلاد

قال قائد القوة البرية في الجيش: “وفقاً للترتيبات التي تم اتخاذها والأوامر الصادرة، قمنا بتنفيذ خطة إغلاق الحدود، وهي خطة ذكية ورادعة تماماً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد كيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجيش، ان حضور القوات البرية للجيش في الحدود ليس بسبب وجود تهديد ضد البلاد، بل هو لتوفير الأمن المستقر على حدود البلاد.

وأضاف العميد حيدري، في إشارة إلى خطة قطع الحدود الشرقية للبلاد: بحسب التنسيق والأوامر الصادرة عن التسلسل الهرمي، قمنا بتنفيذ خطة قطع الحدود؛ التي هي خطة ذكية تمامًا ومبتكرة وفي طليعة التكنولوجيا.

وأضاف قائد القوات البرية للجيش: في الجزء من الخطة المذكورة المتعلق بالقوات البرية للجيش تحملنا مسؤولية هذا الأمر المهم، كما حققنا نجاحات جيدة ونأمل أن نتمكن من المضي قدماً في العمل وفقا للخطة والجدول الزمني.

/انتهى/

رمز الخبر 1952109

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