إلغاء سفر المنتخب الوطني للرماية إلى سلوفينيا بسبب التأشيرات

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه كان من المقرر أن يشارك المنتخب الإيراني للرماية في بطولة الجائزة الكبرى في سلوفينيا، التي تُعد البطولة الرسمية الوحيدة للجائزة الكبرى ضمن أجندة الاتحاد الدولي. لكن وفقًا لما ورد، سيفقد الرماة الإيرانيون فرصة المشاركة بسبب مشاكل تتعلق بعدم إصدار تأشيرات السفر.

من المقرر أن تقام بطولة الجائزة الكبرى في سلوفينيا في 18 يناير، وتشمل منافسات في الرماية بالبنادق والمسدسات الهوائية. وكان الجهاز الفني لمنتخبي البندقية والمسدس قد اختار اللاعبين المشاركين في هذه البطولة من خلال إقامة مباريات تصفية واختبارات قياس الأداء.

ووفقًا للتقارير، لم تحدد سفارة سلوفينيا حتى الآن موعدًا لإصدار التأشيرات للرياضيين، مما أدى إلى إلغاء مشاركتهم في هذه البطولة.

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