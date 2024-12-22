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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٤٢ م

إلغاء سفر المنتخب الوطني للرماية إلى سلوفينيا بسبب التأشيرات

إلغاء سفر المنتخب الوطني للرماية إلى سلوفينيا بسبب التأشيرات

لن يتمكن المنتخب الوطني للرماية من المشاركة في بطولة سلوفينيا بسبب ما وُصف بعدم إصدار تأشيرات السفر.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه كان من المقرر أن يشارك المنتخب الإيراني للرماية في بطولة الجائزة الكبرى في سلوفينيا، التي تُعد البطولة الرسمية الوحيدة للجائزة الكبرى ضمن أجندة الاتحاد الدولي. لكن وفقًا لما ورد، سيفقد الرماة الإيرانيون فرصة المشاركة بسبب مشاكل تتعلق بعدم إصدار تأشيرات السفر.

من المقرر أن تقام بطولة الجائزة الكبرى في سلوفينيا في 18 يناير، وتشمل منافسات في الرماية بالبنادق والمسدسات الهوائية. وكان الجهاز الفني لمنتخبي البندقية والمسدس قد اختار اللاعبين المشاركين في هذه البطولة من خلال إقامة مباريات تصفية واختبارات قياس الأداء.

ووفقًا للتقارير، لم تحدد سفارة سلوفينيا حتى الآن موعدًا لإصدار التأشيرات للرياضيين، مما أدى إلى إلغاء مشاركتهم في هذه البطولة.

/انتهى/

رمز الخبر 1952112

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