فريق إيران للرماية بمسدس الهواء يفوز بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم الأول من بطولة آسيا السادسة عشرة للرماية في شيمكنت، كازاخستان، وفي نهاية الجولة التمهيدية لمسابقة الرماية بمسدس الهواء 10 أمتار للرجال، وصل أمير جوهري جو إلى النهائي في المركز الثالث بنتيجة 582 نقطة.

وعلى الرغم من تعادله في المركز الثامن وتعادله في 10 نقاط، مُنع وحيد غل خندان من التأهل إلى النهائي، واحتل المركز التاسع وفقًا لقاعدة كسر التعادل بناءً على نتائج الجولة النهائية للراميين. حلّ جواد فروغي في المركز الثلاثين برصيد 571 نقطة.

كما حلّ الفريق الإيراني، الذي يضم أمير جوهري جو ووحيد غل خندان وجواد فروغي، في المركز الثالث برصيد 1733 نقطة. وحصد الفريق الصيني لقب البطولة برصيد 1744 نقطة، بينما حلّت الهند في المركز الثاني برصيد 1735 نقطة.

