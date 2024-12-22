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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٧ ص

غاريدو على وشك مغادرة برسبوليس: درويش يقترح الاستقالة على المدرب الإسباني

غاريدو على وشك مغادرة برسبوليس: درويش يقترح الاستقالة على المدرب الإسباني

يعتزم نادي برسبوليس حسم مصير جهازه الفني، الذي لم يحقق النتائج المرجوة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء هذا التحرك بعد خسارة برسبوليس بنتيجة 3-1 أمام فريق "مس رفسنجان" ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيراني الممتاز، وهي الهزيمة الرابعة للفريق هذا الموسم. أعقب ذلك إصدار النادي بياناً رسمياً أكد فيه عزمه على اتخاذ قرار بشأن الوضع الفني للفريق قريباً.

مصادر داخل نادي برسبوليس أفادت بأن رضا درويش، المدير العام للنادي، سيجري مكالمة هاتفية مع المدرب الإسباني خوان غاريدو. من المتوقع أن يقترح درويش على غاريدو تقديم استقالته والاتفاق على إنهاء التعاون بين الطرفين بشكل ودي.

وفي حال رفض المدرب الإسباني هذا الاقتراح، فإن إدارة برسبوليس ستتخذ خياراً آخر، من المرجح أن يكون إقالة رسمية للمدرب، لتنفيذ تغييرات في الجهاز الفني للفريق.

يُذكر أن هذه التغييرات تأتي في ظل الأداء غير المقنع لبرسبوليس هذا الموسم، والذي أثار استياء جماهير النادي وإدارته.

/انتهى/

رمز الخبر 1952097

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