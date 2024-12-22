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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٣٦ م

ايران ترفض اتهامات القضاء الامريكي ضد المواطن "محمد رضا نوري"

ايران ترفض اتهامات القضاء الامريكي ضد المواطن "محمد رضا نوري"

رفض مساعد وزير الخارجية الايراني ورئيس دائرة اميركا في الخارجية الايرانية "عيسى كاملي" التهم الواردة في بيان وزارة العدل الاميركية ضد المواطن الايراني المعتقل في العراق محمد رضا نوري، كما حذر بأن قيام اميركا بأخذ المواطنين الايرانيين كرهائن تترتب عليه مسؤولية دولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاملي ان التهم الاميركية الموجهة لمحمد رضا نوري ( مواطن ايراني اتهمته اميركا بالضلوع في عملية قتل احد الاميركيين بالعراق) هي مسيسة وتفتقر لاية ادلة منطقية وتنتهك حقوقه الانسانية.

وذكر كاملي الى حاجة المنطقة الى الاستقرار والهدوء والتدخلات الاميركية المزعزعة لامن واستقرار المنطقة قائلا ان دول المنطقة المتفهمة لمصالح شعوبها ستمنع حدوث جولة جديدة من احداث الشرخ في علاقاتها البينية وستتابع سياسة الجوار لتعزيز علاقات الصداقة والمودة بقوة.

وتابع كاملي بأن الخارجية الايرانية ستواصل مهامها لدعم حقوق الرعايا الايرانيين في العالم ومنهم هذا المواطن الايراني.

وفيما يتعلق بقضية مواطنين ايرانيين آخرين اعتقلا قبل ايام بامر قضائي وأمني اميركي لتهم واهية تتعلق بموضوع توفير قطع الطائرات المسيرة الايرانية قائلا ان الجهاز القضائي الاميركي قد تحول الى اداة لصدور الاحكام الواهية والمسيسة لاخذ الرعايا الايرانيين كرهائن بذريعة قيامهم بالالتفاف على الحظر المفروض على ايران، وهذا يخالف الاعراف والقوانين الدولية ويمثل انتهاكا تقوم به الحكومة الاميركية وتترتب عليه مسؤولية دولية.

كما دعا كاملي الحكومة الايطالية ايضا بمنع تضييع حقوق مواطن ايراني وجهت اليه اميركا تهما واهية، وتوفير مستلزمات عودته الى أسرته.

رمز الخبر 1952121

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