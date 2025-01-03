توضيحات السفارة الإيرانية في روما حول لقاء السفير مع الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت السفارة ان السفير محمد رضا صبوري التقى مع امين عام وزارة الخارجية الايطالية ريكاردو غوارليا بدعوة منه وجرى خلال اللقاء الودي استعراض اخر مستجدات المواطن الايراني محمد عابديني المعتقل في ميلان بتهم واهية، وكذلك وضع المواطنة الايطالية جوليا سالا المحتجزة بتهمة انتهاك قوانين الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واوضحت ان السفير الايراني اعلن خلال اللقاء ان الاجهزة المعنية ومنذ اعتقال سالا وفرت تاسيسا على الرافة الاسلامية والاعتبارات الانسانية ومع الاخذ بعين الاعتبار تزامن ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) امكانية الوصول القنصلي للسفارة الايطالية في طهران ووضعت بتصرفها جميع الامكانات بما فيها الاتصالات الهاتفية المتكررة وفي المقابل فهي تتوقع من الحكومة الايطالية الاسراع في الافراج عن المواطن الايراني وان تضع بتصرفه الامكانات الرفاهية اللازمة ايضا.

وبناء على ما اعلنته الدائرة العامة للاعلام الخارجي بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، فان المواطنة الايطالية جوليا سالا سافرت الى ايران بتاريخ 13 كانون الاول/ديسمبر الماضي بتاشيرة صحفية واعتقلت بتاريخ 19 كانون الاول بتهمة انتهاك قوانين الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضافت الوزارة في بيان ان سياستها تقوم دائما على الترحيب بزيارات وانشطة الصحفيين الدوليين القانونية وتكثيف تواجد الاعلام الاجنبي في ايران وحماية حقوقهم القانونية.

واوضحت ان ملف سالا هو في مرحلة التحقيق وان اعتقالها تم مع مراعاة اللوائح والانظمة. كما وضعت السفارة الايطالية في طهران في الصورة وتم خلال هذه الفترة توفير امكانية الوصول القنصلي والاتصال الهاتفي لها مع اسرتها.

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