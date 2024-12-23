الجامعات الايرانية تعلن استعدادها لاستقطاب المزيد من الطلاب العراقيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تماشيا مع تطوير وتعميق التفاعلات العلمية والتكنولوجية الايرانية -العراقية، فقد التقى وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقی حيدر عبد ضهد الربيعي، مع رئيس مركز التعاون العلمي الدولي اميد رضائي فر بمقر وزارة العلوم الايرانية وتباحثا سبل التعاون الثنائي.

وفي هذا اللقاء ،اشار رئيس مركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم الايرانية الى المواضيع الأساسية والمشتركة للتفاعلات العلمية والتكنولوجية بين إيران والعراق ومحاور مثل تبادل الأساتذة والطلاب وإنشاء مجمعات علمية وتكنولوجية مشتركة ومشاريع بحثية.

واكد رضائي فر على انه سيتم تسريع تنفيذ قرارات لجنة التعاون العلمي المشترك بين البلدين، وبالتالي فإن فرق العمل التابعة لهذه اللجنة ستعمل على تسريع التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والمشاريع البحثية إلى جانب الموافقة على اللوائح القانونية من قبل الطرفين.

و بالاشارة الى الأحداث الجارية في المنطقة، أكد على الضرورة المتزايدة لتطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي وخاصة محور المقاومة، معتبرا تجارب وخبرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية القيمة في هذا المجال كنزا يمكن أن يفتح الطريق أمام الدول الصديقة.

كما اضاف رضائي فر ان في اطار تعزيز العلاقة العلمية والثقافية بين ايران والعراق يمكن الاهتمام بالمستقبل الوظيفي للطلاب العراقيين الذين تلقوا تعليمهم في ايران من خلال إنشاء سلسلة من العلوم والتكنولوجيا.

وضمن تأكيده على ضرورة التعاون بين الأساتذة العراقيين والإيرانيين، اعرب رضائي فر عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستضافة الأساتذة العراقيين على شكل فرص دراسية.

ومن جانبه وفي هذا اللقاء، أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر عبد ضهد الربيعي، على تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين.

واضاف الربيعي: يمكن أن تكون زيارة الأنشطة العلمية والتكنولوجية والابتكارية في إيران والهياكل القانونية ذات الصلة تجربة مناسبة لهذه القضية في الجامعات العراقية.

وختم مؤكدا على إزالة المعوقات أمام التفاعل العلمي بين البلدين وتطرق الى الحديث عن ضرورة إزالتها نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين.

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