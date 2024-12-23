العميد فدوي: اعترافات أعدائنا بفشلهم تعتبر وثيقة واضحة عن قوة الجمهورية الإسلامية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي فدوي عن قوة الجمهورية الإسلامية في العالم خلال حفل إحياء ذكرى أسبوع البحث الذي أقيم في جامعة الإمام الحسين (ع) اليوم الاثنين: اعترافات أعدائنا هي وثيقة واضحة عن قوة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وقال: بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي الحالي، اعترف مؤخراً علناً بأن الغرب بأكمله والدول الحليفة لنا حاولوا تدمير الحكومة السورية، لكننا لم نتمكن من ذلك بسبب مقاومة إيران. وهذا الاعتراف يظهر الفشل الفادح لأميركا وحلفائها.

وأضاف نائب القائد العام لحرس الثورة: وزير الخزانة الأمريكي سبق أن قال إننا لم نتمكن من تحقيق نصر واحد ضد إيران منذ أكثر من 40 عاما، وهو ما يكشف عمق ضعف العدو.

وأشار العميد فدوي: كما أعلن كارتر في كلمة أمام القوات العسكرية الأمريكية أنه يتعين علينا وعلى حلفائنا الإقليميين وحلف شمال الأطلسي إنشاء قوة ردع ضد إيران. هذه الكلمات تثبت أن العدو أمامه تحدي حتى للحفاظ على قدرته الدفاعية.

وقال عن التطورات في سوريا: منذ 14 عاماً والجميع في العالم عازمون على عدم وجود سوريا، كانوا يعتبرون سوريا عاملاً أساسياً في محور المقاومة، ولم يتمكنوا من ذلك لمدة 14 عاماً، العالم كله أراد أن يفعل شيئا، لكننا لم نسمح لهم، فمن يتحرك في طريق الله فهو منتصر.

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