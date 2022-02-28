تجارة إيران مع أوراسيا تبلغ نسبة 48٪ وتصل الى 5 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير العام لمكتب التعاون الجمركي الدولي الإيراني حسين كاخكي ان في 11 شهرًا من العام الايراني الحالي، زادت صادرات إيران إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بأكثر من مليار و 84 مليون و 424 ألف دولار، أي بنسبة 15٪. زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف المدير العام لمكتب التعاون الجمركي الدولي الإيراني من بين دول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي، روسياـ 547 مليونا و 918 ألف دولار، أرمينيا 278 مليونا و 726 ألف دولار، كازاخستان 167 مليونا و 466 ألف دولار، قيرغيزستان 74 مليونا و 83 ألف دولار و بيلاروسيا 16 مليونا و 229 ألف دولار تحتل المرتبة الأولى إلى الخامسة على التوالي من دول المقصد للصادرات الإيرانية.

وقال كاخكي: خلال الفترة ذاتها، بلغت واردات إيران من الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 3 مليارات و 949 مليون و 669 ألف دولار، بزيادة 95٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى: من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، روسيا بـ 3 مليارات 570 مليون 171 ألف دولار، كازاخستان 342 مليون 349 ألف دولار، بيلاروسيا 27 مليون 773 ألف دولار، أرمينيا 7 ملايين 769 دولار، وكانت قيرغيزستان بمليون و 606 آلاف دولار على التوالي تحتل المصدر الأول إلى الخامس للبضائع الإيرانية المستوردة.

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