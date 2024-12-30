إيران تعلن استعدادها للتعاون مع كازاخستان في مجال الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين قرباني، في لقاء مع القنصل العام لكازاخستان في إيران "إربول أحمدوف"، في جامعة بابل للعلوم الطبية، اليوم الاثنين: إن أبعاد التعاون بين هذه الجامعة ودولة كازاخستان يمكن أن تكون واسعة جدًا ويعد تبادل الطلاب والازدهار السياحي و السياحة العلاجیة أمثلة جيدة للتعاون بين هذه الجامعة وكازاخستان.

وأضاف: نقوم بدراسة القدرات الحالية والاحتياجات ذات الصلة في مجال السياحة العلاجیة وتدريب الطلاب وما إلى ذلك من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة بحضور الخبراء،

وتابع: إن كازاخستان مهتمة بالتواصل مع مدينة بابل نظرا لإمكانيات جامعة بابل للعلوم الطبية في المجال الصحي إلى جانب المعالم السياحية.

من جانبه أعرب القنصل العام لكازاخستان إربول أحمدوف خلال هذا اللقاء، عن ارتياحه لحضوره في جامعة بابل للعلوم الطبية ووصف هذا التواصل بأنه فرصة جيدة لخلق منصة للتعاون المشترك في إطار توقيع مذكرات التفاهم في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية.

وأعرب عن أمله في توفير الأرضية اللازمة لتطوير الاتصالات علی أرض الواقع في مختلف المجالات.

وأشار إلى اتساع هذه العلاقات في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والتجارية بالإضافة إلى المجالات الطبية والعلمية والتكنولوجية. وقال: إن هذا التفاعل لا يقتصر على الجوانب العلمية والأكاديمية، وهناك إرادة جادة لإقامة تعاون مشترك في المجالات الأخرى ذات الصلة بالصحة.

وأضاف: ستتضمن مذكرات التفاهم، الاهتمام بالقدرات العلمية والتعليمية والبحثية والعلاجية وإقامة عمليات تبادل علمي وتعليمي في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل الأساتذة والطلاب، وعقد دورات تعليمية قصيرة المدى، ومشاريع بحثية مشتركة.

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