تجارة إيران مع منظمة التعاون الاقتصادي تجاوزت 15 مليون طن

وأفادت وكالة مهر للأنباء،أن المتحدث باسم مصلحة الجمارك أشار في حديث مع مراسل مهر إلى أن "تجارة إيران مع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في الأشهر الستة الأولى من عام 1400 (بدأ في 21 آذار/مارس) و 15 مليون و 307 ألف طن، وسلع بقيمة سبعة مليارات و 255 مليون دولار شهدنا زيادة في الوزن بنسبة 67٪ وزيادة بنسبة 60٪ في قيمة البضائع المتداولة خلال نفس الفترة".

وأوضح بأنه من إجمالي 15 مليون 306 ألف 916 طنا من البضائع المتداولة، 12 مليون 878 ألف 839 طنا من البضائع بقيمة 4 مليارات 555 مليون 123 ألف 472 دولارا، كانت حصة صادرات إيران إلى منظمة التعاون الاقتصادي ومليونان و 428 ألف و 78 طنا بقيمة 2 مليار و 700 مليون و 106 ألف و 929 دولار نسبة واردات 9 دول أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لإيران.

وعن حجم الواردات من منظمة التعاون الاقتصادي قال أمين مجلس المعلومات الجمركية: 2 مليون و 428 ألف طن بضائع بقيمة 2 مليار و 700 مليون دولار تم شراؤها من دول منظمة التعاون الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري والتي انخفضت بنسبة 9٪. في الوزن مقارنة بالفترة نفسها ، وقد ارتبطت بالعام الماضي، ولكن من حيث القيمة، فقد شهدت نموًا بنسبة 34٪ في المعاملات.

وأضاف: "تركيا بـمليونين و 118 ألف طن من البضائع بقيمة مليارين و 435 مليون دولار تمتلك 87٪ من الوزن و 90٪ من قيمة واردات إيران من 9 دول منظمة التعاون الاقتصادي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 13٪ في وزن البضائع المتداولة مقارنة بنفس الفترة مع إيران التي نمت بنسبة 33٪ في القيمة".

وقال: بعد تركيا وباكستان 110 مليون دولار ونمو 13٪ ، وأوزبكستان 66.5 مليون دولار ونمو 54٪ ، وكازاخستان 32 مليون دولار ونمو 49٪ ، وأذربيجان 22.7 مليون دولار ونمو 101٪. تركمانستان 21.5 مليون دولار ونمو 289 في المائة ، أفغانستان 6.4 مليون دولار ونمو 416 في المائة ، طاجيكستان 4.7 مليون دولار ونمو 16 في المائة وقرغيزستان 1.4 مليون دولار وانخفاض 51 في المائة في الصفقات مع إيران.

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