إسرائيل تحاول فرض عقوبات دولية على اليمن للخروج من الكابوس اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن العلميات النوعية التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية على مواقع للكيان الصهيوني خلال اكثر من عام الحقت اضرار وخسائر فادحة بموانئ الاراضي المحتلة ما جعل تل أبيب تسعى لفرض ضغوطات دولية على حركة انصار الله اليمنية.

وبناء على ذلك، أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن وزير خارجية الكيان الصهيوني، جدعون ساعر، أمر وفود سياسية للكيان الإسرائيلي في أوروبا بمحاولة تصنيف حركة أنصار الله اليمنية على أنها إرهابية.

وتُظهر مثل هذه الإجراءات من تل أبيب فشل الكيان الصهيوني في المعركة العسكرية مع قوات أنصار الله، ولجأ لممارسة الضغوط السياسية ضد المقاتلين اليمنيين.

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