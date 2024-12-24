سوريا...تسجيل اعتداء كل 10 دقائق في مدن الاقليات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر مطلعة، ان" 90% من الحقائق في سوريا لا تصل الى وسائل الاعلام في ظل حالة تعتيم مفروضة على الاعتداءات التي تحصل للاقليات خاصة في الساحل من قبل الجماعات المسلحة الارهابية".

واضافت، ان" حالة اعتداء تسجل كل 10 دقائق سواء نهب او خطف او اغتيال"، لافتة الى انه " تم توثيق 6 وقفات احتجاجية خلال يومين ويبدو ان الغضب الشعبي في سوريا سيرتفع مع الايام في ظل تجاوزات كبيرة متورطة بها الوية الجولاني او حلفاها".

واشارت الى ان" العديد من التجاوزات وثقت من قبل مسلحي الجولاني وتم نشرها بدافع الانتقام ناهيك عن التجاوزات اللفظية والاهانات للسكان في قرداحة وطرطوس واللاذقية ومناطق اخرى".

يذكر ان سوريا تشهد وضع استثنائي للغاية في ظل سيطرة الوية الجولاني على مقاليد الامور رغم انها مصنفة ارهابية على اللائحة الدولية".

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