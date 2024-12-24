متحدث القضاء: تنبؤات قائد الثورة الاسلامية حول مستقبل سوريا ستتحقق

وافادت وكالة مهر للانباء ان جهانغير قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بان تنبؤات سماحة قائد الثورة الاسلامية حول ظهور الشباب السوري الشريف والقوي الذي سيدحر المحتلين من أرض بلاده ستتحقق قريبا وان المقاومة الآتية ستثبت انتصار الحق على الباطل.

واشار جهانغير خلال مؤتمره الصحفي الى التطورات الاخيرة في سوريا وقال: "نظرا للتطورات الجارية في القارة الآسيوية وفي الشرق الاوسط هناك عدد من الامور ينبغي الاشارة اليها، وهي اولا، انه وكما اشار سماحة قائد الثورة الاسلامية لم تتحقق اي من اهداف الكيان الصهيوني وهذه تعتبر هزيمة للعدو، ان كافة الحقائق تشير بأن المقاومة التي بدأت منذ 15 شهرا في المنطقة على يد حماس والجهاد الاسلامي وحزب الله وباقي القوى المقاومة الشريفة، لم تزل مستمرة وان معادلات الاميركيين والصهاينة قد فشلت".

وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية في ايران، ان مقاومة شديدة ستتبلور في المنطقة في المستقبل وهي ستظهر بان الحق سينتصر على الباطل، وما تنبأ به سماحة قائد الثورة الاسلامية هو ظهور مجموعة من الشباب السوري الشريف والقوي الذي سيدحر المحتلين من ارض سوريا ونحن سنرى تحقيق هذا التنبؤ في القريب العاجل.

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