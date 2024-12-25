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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٥ م

بقائي يهنئ المواطنيين المسيحيين بميلاد السيد المسيح وبداية السنة الميلادية الجديدة

بقائي يهنئ المواطنيين المسيحيين بميلاد السيد المسيح وبداية السنة الميلادية الجديدة

قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية التهنئة بميلاد السيد المسيح وبداية السنة الميلادية الجديدة للمواطنين المسيحيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تهنئته بميلاد السيد المسيح وبدء العام الميلادي الجديد، إن إيران تفخر بالإرث المشترك للأديان الإبراهيمية.

وفي منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، كتب المتحدث: "نهنئ جميع المسيحيين في العالم، وبالأخص مواطنينا المسيحيين، بميلاد السيد عيسى عليه السلام وبداية السنة الميلادية الجديدة".

وأضاف: "يعد الاحتفال بميلاد السيد عيسى المسيح مناسبة لتذكيرنا بتعاليم ذلك النبي العظيم الذي دعا الجميع إلى العدالة والسلام والمحبة".

وأكد بقائي قائلاً: "إيران، التي تتمتع بتاريخ طويل من التعايش والمودة بين الأديان والثقافات، تفخر بالإرث المشترك للأديان الإبراهيمية".

/انتهى/

رمز الخبر 1952220

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