بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح...الرئيس الايراني يبعث برسالة تهنئة الى البابا فرنسيس وجميع المسيحيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في رسالة للبابا فرنسيس وجميع الموحدين في العالم بقدوم الميلاد المبارك للسيد عيسى ابن مريم (عليه السلام) وبداية العام الجديد 2025 وصرح ان إحياء ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) هو منبر روحاني لتذكر الوصايا الإلهية والتعاليم الثمينة لجميع الأنبياء من أجل تحقيق العدالة والسلام والحرية.

وجاء في نص رسالة الرئيس بزشكيان: "يحتاج المجتمع في هذا العصر إلى نظرة جديدة لحل مشاكل المجتمعات البشرية، ولذلك فإن التفكير والتأمل في الصفات النبيلة للأنبياء الإلهيين يمكن أن يفتح الطريق أمام إنسان اليوم للوصول إلى الكمال الإنساني".

وأضاف: "آمل أن نرى عشية العام الجديد إجراءات فعالة في اتجاه السلام والأمن والحرية للدول المضطهدة والشعوب المظلومة، وخاصة الشعب الفلسطيني المضطهد".

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